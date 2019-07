Berjuang Untuk Dunia, Spider-Man: Far For Home Jadi Akhir Cerita Karya MCU, Simak Sinopsisnya

PONTIANAK - Sudah rilis secara resmi di bioskop Indonesia sejak Rabu (3/7/2019) kemarin, Film Spider-Man: Far For Home memiliki banyak kisah menarik.

Film ini adalah sekuel atau kelanjutan dari film Spider Man Homecoming, yang juga dibintangi oleh Tom Holland.

Spider-Man Far From Home menjadi film marvel pertama setelah Avengers: Endgame.

Dalam Marvel Cinematic Universe film Spider-Man Far From Home akan menjadi penutup fase 3 dari rentetan film Marvel yang dikabarkan akan menuju direksi baru yaitu fase 4 MCU (Marvel Cinematic Unverse).

Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa yang terjadi di kedua Avengers: Infinity War dan Avengers: Endgame akan berdampak serius pada Spider-Man: Far From Home.

Mengutip dari technobuffalo.com, setelah peristiwa Perang Infinity dan Endgame, Spider-Man akan muncul kembali dari makamnya yang berdebu.

Peter Parker lalu melakukan perjalanan sekolah ke Eropa untuk istirahat dan relaksasi yang sangat dibutuhkan.

Namun dia bukan orang yang sama sebelum Thanos mengubah segalanya.

Dalam Spider-Man: Far From Home sebagian akan berurusan dengan bagaimana Peter menangani Decimation dan fakta bahwa Tony Stark sekarang sudah mati.

Seperti yang ditunjukkan trailer terbaru, Peter akan dihadapkan dengan kematian Tony di setiap kesempatan.