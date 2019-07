VIDEO: LIVE TVOne Liga 2 Sabtu 6 Juli | PSMS Vs Perserang, Persis Vs Persik & Sriwijaya FC Vs PSCS

VIDEO: LIVE TVOne Liga 2 Sabtu 6 Juli | PSMS Vs Perserang, Persis Solo Vs Persik Kediri & Sriwijaya FC Vs PSCS

LIGA 2 - Jadwal Liga 2 Indonesia memasuki babak ke-4, pada Sabtu dan Minggu (6-7/7/2019).

Terdapat 11 pertandingan yang dihelat dalam dua hari tersebut.

Bagi pencinta sepakbola tanah air, setidaknya akan ada tiga laga big match dalam babak keempat Liga yang tak bisa ditinggalkan.

Ketiga laga tersebut antara lain, Persis Solo melawan Persik Kediri, PSMS Medan versus Perserang Serang. Satu laga lainnya, yakni antara tim Sriwijaya FC yang akan menjamu PSCS Cilacap.

Baca: Klasemen Liga 1 - Menang 1-0 Atas PSS Sleman, Simic Lambungkan Persija Keluar Zona Degradasi

Baca: Jadwal Liga 2 2019 Pekan 4: PSMS Medan Vs Perserang, Sriwijaya FC Vs PSCS Cilacap Live TVOne

Jadwal Babak 4 Liga 2 Indonesia:

06.07. 15:30: Martapura FC vs Persatu Tuban

06.07. 15:30: Persis Solo vs Persik Kediri

06.07. 15:30: Persita vs PSPS Riau

06.07. 15:30: PSBS Biak vs Madura FC