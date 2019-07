TRIBUNWIKI: 3 Lokasi Menarik Dalam Film Spiderman

PONTIANAK - Sudah tayang, film Marvel Studios' Spider-Man: Far From Home yang menjadi penutup resmi dari fase ke 3 MCU atau Marvel Cinematic Universe.

Dilihat dari Tix.id, mengisahkan tentang Peter (Tom Holland) yang akan keliling benua Eropa bersama teman-temannya. Film Spider-Man: Far From Home mengambil berbagai lokasi syuting keren untuk di datangi nih. Penasaran dimana saja lokasinya? Yuk baca artikelnya sampai selesai!

1. New York, Amerika Serikat

Tentunya kota New York menjadi bagian besar dari film-film MCU, banyak syuting film MCU yang memang menggunakan lokasi New York yang berlokasi di Amerika Serikat. Bukan hanya itu, New York juga menjadi lokasi utama ketika Avengers pertama kali berkumpul untuk mengalahkan pasukan Chitauri. Kerap digunakan sebagai lokasi syuting, kota New York yang amat sibuk dan dipenuhi gedung tinggi dapat menjadi destinasi kamu nih.

2. Praha, Republik Ceko

Kabarnya film Spider-Man: Far From Home melakukan syuting film di Republik Ceko selama dua minggu. Memiliki banyak bangunan tua bersejarah serta arsitektur menawan, Praha dinobatkan sebagai kota terindah di dunia. Kabarnya produksi Spdier-Man di Praha memakan biaya sebesar USD 11 juta, atau setara dengan 144 miliar lebih. Wow!

3. Berlin, Jerman

Terakhir adalah kota Berlin yang dikenal sebagai ibu kota dari negara Jerman. Terlihat dalam trailer Far From Home,Brandenburg Gate menjadi salah satu lokasi yang akan ada di film ini. Brandenburg Gate sendiri merupakan bangunan bersejarah di Berlin yang amat megah dan dikenal sebagai salah satu tujuan wisata di sana. Dalam beberapa kesempatan, konser musik juga terlihat digelar di Brandenburg.

Nah itu dia tiga lokasi memukau yang siap ramaikan film dari Spider-Man: Far From Home dan wajib kalian datangi. Segera hadir di Indonesia, jangan lupa pre-sale tiket nonton Spider-Man: Far From Home sudah dapat kalian beli di TIX ID juga.