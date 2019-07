TRIBUNWIKI: Setelah Rilis Dalam Seminggu, Lagu Senorita Duduki Trending Youtube

PONTIANAK - Lagu terbaru Shawn Mendes dan Camilla Cabello berhasil mendapatkan telrending di YouTube.

Video klip ini rilis pada Jumat (21/6/2019) lalu. Dalam video tersebut, Shawn Mendes dan Camilla tampak begitu mesra saat berkolaborasi menyanyikan lagu "Senorita".

Jika sebelumnya mereka telah sukses berkolaborasi di lagu " I Know What You Did Last Summer" kini mereka kembali menggemparkan publik dengan kolaborasi yang begitu spesial.

Dilihat dari akun resmi YouTube Shawn Mendes, lagu ini sudah dilihat 139 ribu juta penonton dengan beragam komentar dari para fans.

Berikut ini lirik lagu Shawn Mendes feat Camila Cabello - Senorita

I love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn't need ya

But every touch is ooh la la la

It's true, la la la

Ooh, I should be running

Ooh, you keep me coming for you

Land in Miami

The air was hot from summer rain

Sweat dripping off me

Before I even knew her name, la la la

It felt like ooh la la la

Yeah no

Sapphire moonlight

We danced for hours in the sand

Tequila sunrise

Her body fit right in my hands, la la la

It felt like ooh la la la, yeah

I love it when you call me señorita