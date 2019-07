Liga 2 Indonesia | LIVE TVOne Liga 2 Selasa 2 Juli | Sulut Vs Mitra Kukar, PSMS Vs Cilegon United dan Sriwijaya Vs PSGC.

LIVE TVOne Liga 2 Selasa 2 Juli | PSMS Vs Cilegon United, Sriwijaya Vs PSGC dan Sulut Vs Mitra Kukar

LIGA 2 - Jadwal Liga 2 Indonesia pekan ke-3, Selasa (2/7/2019).

Ada sembilan pertandingan yang dihelat sepanjang hari ini.

Tiga di antaranya termasuk big match yakni Sulut Vs Mitra Kukar, PSMS Medan Vs Cilegon United dan Sriwijaya FC Vs PSGC Ciamis.



Baca: RAMALAN ZODIAK Kesehatan Selasa 2 Juli, Pisces Jangan Menghakimi Diri Sendiri, Libra Jangan Terjebak

Baca: Pernikahan Sedarah, Kisah Pria Beristri Nikahi Adik Kandungnya di Perantauan Kalimantan!

Pertandingan Liga 2 Indonesia 2019 tayang langsung di TVONE, sebagai pemegang hak siar.

Link live streaming dan live score Liga 2 Indonesia TVONE, di bagian akhir artikel ini.

Berikut hasil pertandingan pekan ke-3 dan jadwal selengkapnya.

Hasil Liga 2 Indonesia 2019 Pekan ke-3:

* Senin 01.07. 15:30 WIB: PSBS Biak Vs Persatu Tuban (0-1)

* Senin 01.07. 15:30 WIB: PSIM Yogyakarta Vs Persik Kediri (1-2)