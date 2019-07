Kelucuan Putri Titi DJ di klip I Love 3000, Berikut Lirik dan Artinya

PONTIANAK - Setelah merambah di dunia tarik suara, Stephanie Poetry kini semakin banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Pemilik paras cantik dengan keturunan bule tersebut, Stephanie merupakan putri dari Titi DJ dengan Andrew Hollis Dougharty.

Bulan Juni lalu ia merilis single terbarunya yang berjudul 'I Love You 3000'.

Stephani yang sering disapa Menik oleh kakak-kakaknya menampilkan kelucuan dan kesan anak-anak dalam video klip tersebut.

Berikut lirik lagu dan arti yang romantis dari lagu -I Love You 300-

Sayang, ambil tanganku

Baby, take my hand

Aku ingin kamu menjadi suamiku

I want you to be my husband

Karena kau adalah Iron Man-ku

Cause you're my Iron Man

Dan aku mencintaimu tiga ribu

And I love you three thousand

Sayang, ambil kesempatan

Baby, take a chance