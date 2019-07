Hotel Ibis Pontianak Sajikan Hidangan Ala Timur Tengah

PONTIANAK - Timur Tengah memang mempunyai magnet yang sangat menarik untuk ditelusuri, terlebih dengan makanannya. Nah, Buat buat masyarakat Pontianak yang ingin mencicipi hidangan ala Timur Tengah, bisa langsung mengunjungi Hotel Ibis Pontianak City Center.

Setelah sukses dengan menu ‘Asian Cuisine’ kini Hotel Ibis Pontianak kembali memanjakan lidah pengunjungnya dengan sajian Ala Dinner (Aladinn).

Restaurant and Banquet Manager Ibis Pontianak City Center Syarofallah mengatakan, diangkatnya tema “Aladinn” karena terinspirasi dari film Aladdin yang sedang populer di Indonesia saat ini.

“Disini pengunjung bisa mencicipi hidangan ala Timur Tengah, seperti kebab, roti cane dan honey beef roast,” ujarnya

Selain itu, Ibis Kitchen juga menyediakan makanan lain, seperti sukiyaki.

“Kalau yang kurang suka sama Middle Eastern, kita juga ada menu-menu lain, jadi tetap kita mix supaya semua tetap bisa makan disini, Kita ingin ketika tamu-tamu datang kesini ada sesuatu yang berbeda,” ujarnya.

Menu Aladinn All You Can Eat ini bisa anda cicipi pada hari Jumat dan Sabtu sembari mendengarkan live musik. Harga yang dipatok pun cukup terjangkau, hanya Rp 85.000 nett per orang.

“Pengunjung Ibis Kitchen kebanyakan keluarga. Kalau grup itu biasanya karena acara Ulang Tahun. Makanya di sini cocok sekali untuk ajang kumpul, makan dan hiburan live music,” katanya.

Sebelumnya, Ibis Pontianak juga sukses dengan program “Safari Ramadhan” selama bulan puasa. Animo luar biasa ditunjukkan masyarakat. Per hari bisa terjual 250-300 pax dalam program tersebut.