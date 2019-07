Mulai Juli Ibis Pontianak Hadirkan Aladinn Tiap Akhir Pekan

PONTIANAK - Ibis Pontianak City Center meluncurkan promo “Aladinn” atau Ala Dinner Ibis Kitchen, Jumat (28/6/2019). Promo Aladinn mulai bisa dinikmati oleh pengunjung per Juli 2019 di tiap akhir pekan yakni Jumat dan Sabtu malam.

Restaurant and Banquet Manager Ibis Pontianak City Center, Syarofallah, menjelaksan tema Aladinn dipilih terinspirasi dari film Aladdin yang tengah hits saat ini. Film ini berkisah petualangn Price Ali bersama Jins nya yang memiliki kemampuan mengambulkan permintaan.

Film Aladdin yang berlatar Timur Tengah ini menjadi inspirasi Ibis Kitchen untuk menyajikan menu ala Timur Tengah sesuai dengan nama promo di bulan Juli kali ini yakni Aladinn (Ala Dinner). Ada kebab, roti cane, honey beef roast dalam sajian menu tersebut.

“Tapi jangan khawatir, untuk pengunjung yang tidak terlalu suka makanan Timur Tengah, maka Ibis Kitchen juga punya hidangan lainnya. Untuk menu memang kita mix, agar jangan hanya satu tema saja,” ucapnya.

Syarofallah menjelaskan sebelumnya Ibis Pontianak menampilkan Asian Cuisine. Animo yang ditunjukkan masyarakat terhadap program yang dikeluarkan Ibis juga sangat bagus.

“Kita selalu evaluasi terhadap semua program yang kita keluarkan. Termasuk soal menunya. Misal menu apa sih yang paling disukai masyarakat yang datang, maka itu bisa tetap kita pertahankan. Tapi chef tetap akan berkreasi. Karena ini hadirnya Jumat dan Sabtu malam, kita upayakan selalu beda tiap harinya,” ujarnya.

Pengunjung cukup mengeluarkan Rp 85.000 nett per pax dan sudah bisa menikmati makanan tersebut atau All You Can Eat, serta menikmati live music. Bahkan pengunjung yang ingin bernyanyi dipersilakan. Ini sesuai dengan konsep Ibis yang lebih simple dan easy.

“Pengunjung Ibis Kitchen kebanyakan keluarga. Kalau grup itu biasanya karena acara Ulang Tahun. Makanya di sini cocok sekali untuk ajang kumpul, makan dan hiburan live music,” katanya.

Sebelumnya, Ibis Pontianak juga sukses dengan program “Safari Ramadhan” selama bulan puasa. Animo luar biasa ditunjukkan masyarakat. Per hari bisa terjual 250-300 pax dalam program tersebut.