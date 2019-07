Jadwal Liga 1 - Persija Jakarta Vs PSS Sleman, Rekor Apik Tim Tamu Belum Pernah Kalah Lawan Tim Elit

LIGA 1 - Persija Jakarta kedatangan tamu PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-6, Selasa (2/7/2019).

Tim tuan rumah yang kini menghuni zona degradasi menjamu tim yang belum pernah kalah dengan sama-sama telah melakoni empat pertandingan.

Persija kini baru mengantongi dua poin dengan dua seri dan dua kalah. Prestasi ini membuat pelatih Ivan Kolev terdesak dan akhirnya mengundurkan diri.

Kini Macan Kemayoran telah berganti pelatih, Julio Bañuelos memiliki misi untuk membangkitkan semangat dari tim Persija Jakarta.

Baca: Klasemen Liga 1 2019 - Persebaya Menang Dramatis Lawan Persela, Persija Terpuruk di Zona Degradasi

Baca: Hasil Liga 1 - Persebaya Vs Persela, Alex Bawa Laskar Joko Tingkir Unggul 2-1 Atas Tuan Rumah

Baca: Gubernur Sutarmidji Minta Pemerintah Pusat Tak Larang Kratom, Alternatif Penghasilan Warga Kalbar

Selain itu, Persija wajib waspadai semangat bertanding PSS Sleman yang mampu membuat tim elit Liga 1 kewalahan.

Empat pertandingan Liga 1 menghadapi Bhayangkara, Persipura, dan Semen Padang berakhir imbang. Sementara melawan Arema, PSS Sleman berhasil menang telak.

Pertandingan head to head: PERSIJA JAKARTA - PSS SLEMAN

15.03.19 PRE PSS Sleman VS Persija Jakarta 0 : 2

Lima pertandingan terakhir Persija Jakarta

29.06.19 PIN Persija Jakarta Vs Pusamania Borneo 2 : 1

22.06.19 L1 Persela Lamongan Vs Persija Jakarta 0 : 0

31.05.19 L1 Bali United Vs Persija Jakarta 1 : 0

26.05.19 L1 PSIS Semarang Vs Persija Jakarta 2 : 1

20.05.19 L1 PS Barito Putera Vs Persija Jakarta 1 : 1

Lima pertandingan terakhir PSS Sleman

21.06.19 L1 PSS Sleman Vs Bhayangkara FC 1 : 1

31.05.19 L1 Persipura Jayapura Vs PSS Sleman 1 : 1

25.05.19 L1 PSS Sleman Vs Semen Padang 1 : 1

15.05.19 L1 PSS Sleman Vs Arema FC 3 : 1

15.03.19 PRE PSS Sleman Vs Persija Jakarta 0 : 2

Baca: Limbah Pabrik Diduga Cemari Sungai di Dusun Tiang Aji Landak, PT GRS Lakukan Normalisasi

Klasemen sementara Liga 1

1. Bali United 6 5 1 0 10:3 16



2. TIRA Persikabo 5 3 2 0 8:3 11



3. Bhayangkara FC 6 3 2 1 11:7 11



4. Madura United 4 3 1 0 10:2 10



5. Kalteng Putra 5 2 2 1 7:6 8



6. Persebaya 5 2 2 1 8:7 8



7. PSIS Semarang 6 2 2 2 5:5 8



8. PSM Makassar 3 2 1 0 5:0 7



9. Persib Bandung 5 1 3 1 6:4 6



10. PSS Sleman 4 1 3 0 6:4 6

Baca: Polresta Singkawang Ungkap 87 Kasus Selama Gelar Operasi Pekat 2019, Narkoba Masih Jadi Atensi

Baca: Gawai Dayak Sintang 2019 akan Digelar di Stadion dan Rumah Betang, Yustinus: Persiapan 90 Persen

Baca: Wabup Effendi Ahmad Ajak Semua Pihak Dukung Pembangunan SPBU 3T di Seponti



11. Badak Lampung 6 2 0 4 3:12 6



12. Pusamania Borneo 4 1 1 2 4:6 4



13. Semen Padang 5 0 3 2 3:5 3



14. Persipura Jayapura 5 0 3 2 5:9 3



15. Arema FC 4 1 0 3 5:9 3



16. Persija Jakarta 4 0 2 2 2:4 2



17. PS Barito Putera 5 0 2 3 4:8 2



18. Persela Lamongan 6 0 2 4 8:16 2