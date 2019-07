Head to Head Persebaya Vs Persela Lamongan, Akankah Djajang Nurjaman Ikuti Jejak Aji Santoso?

Head to Head Persebaya Vs Persela Lamongan, Akankah Djajang Nurdjaman Ikuti Jejak Aji Santoso?

LIGA 1 - Persebaya Surabaya kedatangan tim Persela Lamongan yang baru saja ditinggal pelatihnya, Aji Santoso.

Pelatih Persebaya, Djajang Nurdjaman juga tengah disorot posisinya dan terancam didepak dari kursi panas.

Dibawah asuhan Djajang, Persebaya sejauh ini baru mengumpulkan satu kemenangan dari empat pertandingan yang sudah dijalaninya.

Apalagi, Persebaya baru menang satu kali, dua seri dan sekali kalah. Capaian ini tentu tak sebanding dengan nama besar Persebaya.

Pertandingan menghadapi Persela Lamongan menjadi ajang pertaruhan nasib Djajang, jika sampai seri apalagi kalah, maka desakan mundur kemungkinan diserukan para suporter.

Apakah nasib Djajang akan mengikuti Aji Santoso yang harus mengundurkan diri setelah Persela Lamongan terdampar di dasar klasemen sementara.

Persebaya sebagai tuan rumah tentu diuntungkan dengan dukungan suporter yang terkenal fanatik. Namun bisa menjadi bumerang jika akhirnya Persebaya gagal meraih tiga poin.

Pasalnya, Persebaya sebagai tim elit kini berada di peringkat 11 dengan raihan 5 poin.

Head to head Persebaya Surabaya Vs Persela Lamongan

05.08.18 L1 Persebaya Vs Persela Lamongan 3 : 1

30.03.18 L1 Persela Lamongan Vs Persebaya 1 : 1

Lima pertandingan terakhir Persebaya Surabaya

27.06.19 PIN Madura United Vs Persebaya 2 : 1

23.06.19 L1 Pusamania Borneo Vs Persebaya 1 : 2

19.06.19 PIN Persebaya Vs Madura United 1 : 1

30.05.19 L1 Persebaya Vs PSIS Semarang 1 : 1

21.05.19 L1 Persebaya Vs Kalteng Putra 1 : 1

Lima pertandingan terakhir Persela Lamongan

26.06.19 L1 Bhayangkara FC Vs Persela Lamongan 3 : 1

22.06.19 L1 Persela Lamongan Vs Persija Jakarta 0 : 0

27.05.19 L1 Arema FC Vs Persela Lamongan 3 : 2

22.05.19 L1 Persela Lamongan Vs Persipura Jayapura 2 : 2

17.05.19 L1 Persela Lamongan Vs Madura United 1 : 5