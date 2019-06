Produk UKM Singkawang Dipamerkan di Sarawak Timber SMEs Expo 2019

SINGKAWANG - Produk-produk UKM/IKM Binaan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (DPPK UKM) Kota Singkawang dipamerkan di Sarawak Timber SMEs Expo 2019. Pameran ini berlangsung dari tanggal 27-30 Juni 2019 di Borneo Convention Center Kuching, Malaysia.

Kegiatan Expo bertaraf internasional ini diselenggarakan atas kerjasama antara Sarawak Timber Industry Development Corporation (STIDC) and the Ministry of Industrial and Entrepreneur Development (MIED) negara Malaysia. Expo tahun ini akan menampilkan lebih dari 400 stan dan 200 peserta pameran.

Kasi Usaha Industri & Plt. Kasi Kemitraan dan Promosi Dinas Perdaginkop dan UKM Kota Singkawang, Yasir Dorga mengatakan 20 peserta UKM/IKM dari Kota Singkawang mengikuti pameran ini. Turut serta perwakilan dinas sebagai pendamping dan Kadin Kota Singkawang.

"Kami membawa Kadin Kota Singkawang yang nantinya akan turut menjalin kerjasama-kerjasama dagang bagi pengusaha atau IKM dari Sarawak dengan Kota Singkawang khususnya maupun Kalimantan Barat umumnya"ungkapnya.

"Tim kloter pertama datang lebih awal (25/6/2019) untuk menyelesaikan dekorasi yang nantinya akan diisi oleh peserta dari UKM/IKM Kota Singkawang"

Adapun tim kloter kedua menyusul keesokan harinya (26/6/2019) dengan membawa produk-produk yang akan dipamerkan.

"Kami membawa batik khas Kota Singkawang, furniture atau kerajinan kayu, kain tenun, aneka kue dan snack, maupun aksesoris lainnya yang bisa menjadi oleh-oleh khas Kota Singkawang" katanya

Dalam kesempatan ini pula Dinas Perdaginkop dan UKM Kota Singkawang berharap dengan adanya kegiatan ini tereksposnya produk-produk kerajinan UKM/IKM kota singkawang agar dapat dikenal secara luas baik nasional dan internasional.

"Jadi inilah kesempatan kita untuk mempromosikan produk-produk khas Kota Singkawang seluas-luasnya" tuturnya

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia menyambut baik kedatangan tim dari Kota Singkawang.