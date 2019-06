Pesantren Raudlatul Firdaus Bersalawat Dalam Rangka Milad ke-8

Citizen Reporter Kader IPNU Kubu Raya, Ulil Abshor

KUBU RAYA - Pondok Pesantren Raudlatul Firdaus menggelar sholawat dalam rangka Milad Ke- VIII, kegiatan dilangsungkan di Halaman Pondok Pesantren Raudlatul Firdaus, Jalan Trans Kalimantan, Sungai Ambawang, Jumat (28/6/2019).

Habib Thoha Al Jufri dalam sekapur sirihnya sangat bersyukur dalam kesekian kalinya baru malam ini, kembali bersholawat kepada Rasulullah SAW.

Beliau yang baru pulang dari Yaman dimintai Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Firdaus, Kiyai Mustofa Kamal agar bisa bersama dalam momentum kegiatan pada malam ini.

Sementara Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo dalam sambutannya mengapreasi sekali dengan pesatnya pembangunan Pondok Pesantren Raudlatul Firdaus, dan dirinya sangat bangga adanya Milad ee-8 ini merasa bangga berada bersama para alim ulama.

Dalam program unggulan ingin menjadikan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Menjadi kabupaten zikir dan sholawat. Sebab hampir setiap hari bersama ulama, umaro dan habaib selalu bersenandung sholawat dipondok pondok pesantren. t

Menjadi PR bersama, dirinya sebagai wakil rakyat. Dalam setiap keputusannya ia selalu meminta arahan dan petunjuk ulama yang Insya Allah lebih istiqomah mengabdikan diri untuk masyarakat Kubu Raya Khususnya.

Kiyai Mustofa Kamal selaku Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Firdaus mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak.

Pada acara malam ini niat baik melaksanakan Tasyyakkuran agar mendapat tabarruq dari para guru dan santri.

"Dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berarti mencintai baginda Nabi SAW. Mencintai para habaib yang ada keturunan darah dengan Rasulullah SAW, kelak lewat adanya Majelis ini kita bisa berkumpul di Yaumil Qiyamah bersama Rasulullah SAW memberikan pertolongan dan syafaat,"ucapnya.