Pabali Musa : Bangun Pondasi Moral dengan Alquran

PONTIANAK - Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Barat, Pabali Musa mengatakan dari STQ Nasional ini memunculkan semangat Qur'an, baik dari peserta khsusnya generasi pemuda maupun umat Islam di Kalbar.

"Semangat ini perlu terus digalakan mulai dari literasi baca Alquran nya memahami dan mengamalkan masih perlu ditingkatkan," ujarnya usai menghadiri pembukaan STQ Nasional ke-25 Kalbar.

Menurutnya Alquran harus menjadi pondasi, terutama untuk bekal moral dan bekal modal keimanan menghadapi era saat ini terutama, menangkal pengaruh negatif bagi generasi penerus pemuda.

"Terutama kita kan sedang akan menghadapi bonus demografi. Dimana generasi muda sekian tahun kedepan punya peran penting dan harus diperankan. Maka pemuda harus punya kekuatan mental dan moral yang kuat memiliki semangat muslim dan muslimah menjadi pondasi," ujarnya

Maka dari itu nilai-nilai Alquran ini perlu ditanamkan pada generasi muda dalam upaya membangun pondasi moral yang kuat dalam rangka, berperanya atau tampilnya generasi muda dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu pihaknya selaku PW Muhammadiyah sangat mendukung dalam, pengamalan dan memperluaskan nilai-nilai Alquran kepada generasi muda, termasuk menciptakan para penghafal Alquran seperti yang diprogramkan oleh Kalbar.

