Jadwal & Head to Head Persib Bandung Vs Bhayangkara FC, Maung Bandung Haus Kemenangan

LIGA 1 - Persib Bandung memburu kemenangan saat kedatangan tamu Bhayangkara FC pada pertandingan Minggu (30/6/2019) pukul 15.30 WIB.

Sebagai tuan rumah, Persib punya modal bagus setelah pada pertemuan terakhir berhasil menang melawan Bhayangkara FC.

Saat itu, Persib Bandung berhasil menang dengan skor tipis 2-1 atas Bhayangkara dalam pertandingan Liga 1 musim 2018 lalu.

Namun, skuat asuhan Rene Alberts patut waspada dengan tren imbang di tiga pertandingan terakhir Maung Bandung.

Sepertinya, pemain Persib Bandung belum menemukan ritme permain yang pas bersama pelatih baru mereka.

Pertandingan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung.

Berikut rekor pertemuan Persib Bandung Vs Bhayangkara FC.

03.11.18 L1 Bhayangkara FC Vs Persib Bandung 1 : 2

31.05.18 L1 Persib Bandung Vs Bhayangkara FC 0 : 1

24.09.17 L1 Persib Bandung Vs Bhayangkara FC 1 : 1

04.06.17 L1 Bhayangkara FC Vs Persib Bandung 2 : 0

12.10.16 L1 Persib Bandung Vs Bhayangkara FC 2 : 1

Lima petandingan terakhir Persib Bandung

23.06.19 L1 Persib Bandung Vs Madura United 1 : 1

18.06.19 L1 Persib Bandung Vs TIRA Persikabo 1 : 1

29.05.19 L1 Semen Padang Vs Persib Bandung 0 : 0

18.05.19 L1 Persib Bandung Vs Persipura Jayapura 3 : 0

04.05.19 PIN Persib Bandung Vs Pusamania Borneo 3 : 2

Lima pertandingan terakhir Bhayangkara FC

26.06.19 L1 Bhayangkara FC Vs Persela Lamongan 3 : 1

21.06.19 L1 PSS Sleman Vs Bhayangkara FC 1 : 1

28.05.19 L1 Bhayangkara FC Vs PS Barito Putera 4 : 2

21.05.19 L1 Bali United Vs Bhayangkara FC 1 : 0

16.05.19 L1 Pusamania Borneo Vs Bhayangkara FC 1 : 1