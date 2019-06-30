STQ Nasional XXV

FOTO: Pelaksanaan Lomba di STQ Nasional XXV

Adapun jumlah keseluruhan peserta STQ Nasional XXV dari kafilah 34 Provinsi sebanyak 1786

FOTO: Pelaksanaan Lomba di STQ Nasional XXV - lomba-hifzhil-quran-p.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Lomba Hifzhil Qur'an pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXV di Masjid Mujahidin, Jalan A Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/6/2019). Adapun jumlah keseluruhan peserta STQ Nasional XXV dari kafilah 34 Provinsi sebanyak 1786
FOTO: Pelaksanaan Lomba di STQ Nasional XXV - seleksi-tilawatil-quran-stq.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Lomba Hifzhil Qur'an pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXV di Masjid Mujahidin, Jalan A Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/6/2019). Adapun jumlah keseluruhan peserta STQ Nasional XXV dari kafilah 34 Provinsi sebanyak 1786.
FOTO: Pelaksanaan Lomba di STQ Nasional XXV - 1-lomba-hifzhil-quran.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Lomba Hifzhil Qur'an pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXV di Masjid Mujahidin, Jalan A Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/6/2019). Adapun jumlah keseluruhan peserta STQ Nasional XXV dari kafilah 34 Provinsi sebanyak 1786
FOTO: Pelaksanaan Lomba di STQ Nasional XXV - nasional-xxv.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Lomba Hifzhil Qur'an pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXV di Masjid Mujahidin, Jalan A Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/6/2019). Adapun jumlah keseluruhan peserta STQ Nasional XXV dari kafilah 34 Provinsi sebanyak 1786.
FOTO: Pelaksanaan Lomba di STQ Nasional XXV - xxv-di-alun-alun-kapuas.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Venue lomba Tilawatil Qur'an pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXV di Alun-alun Kapuas, Jalan Rahadi Usman, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/6/2019). Adapun jumlah keseluruhan peserta STQ Nasional XXV dari kafilah 34 Provinsi sebanyak 1786.
FOTO: Pelaksanaan Lomba di STQ Nasional XXV - jalan-rahadi-usman-pontianak.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Venue lomba Tilawatil Qur'an pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXV di Alun-alun Kapuas, Jalan Rahadi Usman, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/6/2019). Adapun jumlah keseluruhan peserta STQ Nasional XXV dari kafilah 34 Provinsi sebanyak 1786.

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Tags
Kontingen STQ
STQ Nasional XXV
Alun Alun Kapuas
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Jamadin
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