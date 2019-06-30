STQ Nasional XXV
FOTO: Pelaksanaan Lomba di STQ Nasional XXV
Adapun jumlah keseluruhan peserta STQ Nasional XXV dari kafilah 34 Provinsi sebanyak 1786
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Lomba Hifzhil Qur'an pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXV di Masjid Mujahidin, Jalan A Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/6/2019). Adapun jumlah keseluruhan peserta STQ Nasional XXV dari kafilah 34 Provinsi sebanyak 1786
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Lomba Hifzhil Qur'an pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXV di Masjid Mujahidin, Jalan A Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/6/2019). Adapun jumlah keseluruhan peserta STQ Nasional XXV dari kafilah 34 Provinsi sebanyak 1786.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Lomba Hifzhil Qur'an pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXV di Masjid Mujahidin, Jalan A Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/6/2019). Adapun jumlah keseluruhan peserta STQ Nasional XXV dari kafilah 34 Provinsi sebanyak 1786
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Lomba Hifzhil Qur'an pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXV di Masjid Mujahidin, Jalan A Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/6/2019). Adapun jumlah keseluruhan peserta STQ Nasional XXV dari kafilah 34 Provinsi sebanyak 1786.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Venue lomba Tilawatil Qur'an pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXV di Alun-alun Kapuas, Jalan Rahadi Usman, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/6/2019). Adapun jumlah keseluruhan peserta STQ Nasional XXV dari kafilah 34 Provinsi sebanyak 1786.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Venue lomba Tilawatil Qur'an pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXV di Alun-alun Kapuas, Jalan Rahadi Usman, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (30/6/2019). Adapun jumlah keseluruhan peserta STQ Nasional XXV dari kafilah 34 Provinsi sebanyak 1786.
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Jamadin
Sumber: Tribun Pontianak