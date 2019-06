Pemeran Film 'Parasite' Dominasi Peringkat Teratas Bintang Film Korea Terpopuler Juni Ini

Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi brand bulan ini untuk aktor film.

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 50 bintang film populer, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 27 Mei hingga 28 Juni.

Para pemeran film baru sutradara Bong Joon Ho "Parasite," yang baru-baru ini menjadikan sejarah sebagai film Korea pertama yang memenangkan Palme d'Or yang bergengsi di Festival Film Cannes, mendominasi peringkat bulan ini.

Enam dari 10 tempat teratas dalam daftar jatuh ke bintang "Parasite," dengan Song Kang Ho dan Choi Woo Shik berada di peringkat teratas masing-masing di No. 1dan No. 2.

Lee Sun Gyun masuk di No. 4 untuk Juni, diikuti oleh Park So Dam di No. 5, Jo Yeo Jeong di No. 6, dan Lee Jung Eun di No. 8.

Song Kang Ho mendapatkan total indeks reputasi merek 9,400.269 untuk bulan ini, sementara lawan mainnya Choi Woo Shik mencetak total indeks 6.990.409.

Frase tingkat tinggi dalam analisis kata kunci Song Kang Ho termasuk "Parasite," "Bong Joon Ho," dan "festival film," sementara istilah-istilah terkait dengan peringkat tertinggi termasuk "tertentu," "kepercayaan," dan "transformasi."

Sementara aktris Im Soo Jung, yang saat ini membintangi drama tvN baru "Cari: WWW," menempati posisi ketiga untuk bulan ini dengan indeks reputasi merek 6.625.530.

