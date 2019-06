LIVE STREAM World Cup Women France Vs USA, Si Cantik Eugenie Le Sommer Vs Alex Morgan Jam 02.00 WIB

LIVE STREAM World Cup Women France Vs USA, Si Cantik Eugenie Le Sommer Vs Alex Morgan, Sabtu (29/06/2019) pukul 02.00 WIB.

LIVE STREAMING World Cup Women France Vs USA, Si Cantik Eugenie Le Sommer Vs Alex Morgan Jam 02.00 WIB

WORLD CUP WOMEN - Tuan rumah Prancis menghadapi Amerika Serika (USA) pada babak perempat final Piala Dunia Wanita 2019 Prancis, di Parc des Princes, Sabtu (29/6/2019) mulai pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini dipimpin wasit asal Ukraina, Kateryna Monzul.

Pemenang laga ini sudah ditunggu Inggris di semifinal yang sukses mengalahkan Norwegia dengan skor telak 3-0.

Dalam 10 pertandingan terakhir, USA jauh lebih dominan dengan lima kemenangan dan dua kali imbang.

Prancis hanya mampun menang dua kali.

Sekalipun demikian, Prancis adalah tim unggulan juara pada turnamen kali ini, sama halnya dengan USA.

Faktor tuan rumah menjadi pembeda kali ini.

Saksikan Prancis Vs USA secara live streaming dan live score via link yang kami cantumkan setelah line-ups dan head to head kedua tim berikut ini:

PRANCIS Vs AMERIKA SERIKAT (USA)