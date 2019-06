Keseruan Film Annabelle Come Home, Serem!

PONTIANAK - Dunia supernatural dan paranormal pada semesta Conjuring sepertinya tidak ada habisnya membuat kita ketakutan. Setelah dua film Conjuring, dua film Annabelle, dan dua film lepas (The Nun, The Curse of La Llorona) kali ini kita kembali lagi dihibur dengan Annabelle Comes Home.

Masih menceritakan tentang keluarga Warren, mereka harus menghadapi para roh jahat akibat ulah dari boneka Annabelle.

Menghadirkan banyak hal yang baru, apa saja yang dapat kita harapkan dari instalasi terbaru ini?

Simak artikelnya sampai habis untuk tahu jawabannya.

1. Annabelle yang hadir di posisi unik semesta Conjuring

Sebagai film ketiga di seri Annabelle dan ketujuh di franchise Conjuring, Annabelle Comes Home berada dalam posisi unik. Film ini adalah pertama kalinya pasangan Ed dan Lorraine Warren (Vera Farmiga dan Patrick Wilson) akan tampil dalam film yang tidak menggunakan judul ‘Conjuring’. Tapi dengan begitu, kita akhirnya akan melihat bagaimana universe Conjuring ini akhirnya telah menjadi lengkap setelah dulu kita pertama kali diperkenalkan kepada pasangan Warren dan boneka Annabelle di film The Conjuring pertama pada tahun 2013.

2. McKenna Grace jadi bintang utamanya

Memiliki orang tua terkenal yang kerap mengurusi kasus-kasus supernatural yang menarik perhatian memang tidak mudah. Itulah yang dialami oleh Judy Warren, putri Ed dan Lorraine Warren yang menjadi tokoh sentral dalam cerita Annabelle Comes Home.

Kali ini ia diperankan oleh McKenna Grace yang menggantikan Sterling Jerins dari film-film The Conjuring, Judy yang baru berusia 10 tahun agak dikucilkan di sekolah karena teman-temannya merasa pekerjaan orang tua Judy itu terlalu aneh.