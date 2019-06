Produk UKM Singkawang Dipamerkan Di Pameran Malaysia

SINGKAWANG - Produk-produk Usaha Kecil Menengah (UKM) binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Dis Indagkop UKM) Kota Singkawang dipamerkan di Sarawak Timber SMEs Expo 2019.

Pameran ini berlangsung dari tanggal 27-30 Juni 2019 di Borneo Convention Center Kuching, Malaysia.

Kepala Seksi (Kasi) Usaha Industri Dis Indagkop UKM, Yasir Dorga mengatakan kegiatan Expo bertaraf internasional ini diselenggarakan atas kerjasama antara Sarawak Timber Industry Development Corporation (STIDC) and the Ministry of Industrial and Entrepreneur Development (MIED) negara Malaysia.

“Expo tahun ini akan menampilkan lebih dari 400 stadn dan 200 peserta pameran,” katanya, Jumat (28/6/2019).

Ia menyebutkan sebanyak 20 peserta UKM/IKM dari Kota Singkawang mengikuti pameran ini.

Turut serta perwakilan dinas sebagai pendamping bersama Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Singkawang.

"Kami membawa Kadin Kota Singkawang yang nantinya akan turut menjalin kerjasama-kerjasama dagang bagi pengusaha atau IKM dari Sarawak dengan Kota Singkawang khususnya maupun Kalimantan Barat umumnya," ujarnya

Rombongan tim pameran dibagi menjadi dua tim. Tim pertama datang lebih awal (25/6/2019) untuk menyelesaikan dekorasi yang nantinya akan diisi oleh peserta dari UKM/IKM Kota Singkawang.

Kemudian, adapun tim kloter kedua menyusul keesokan harinya (26/6/2019) dengan membawa produk-produk yang akan dipamerkan.

"Kami membawa batik khas Kota Singkawang, furniture atau kerajinan kayu, kain tenun, aneka kue dan snack, maupun aksesoris lainnya yang bisa menjadi oleh-oleh khas Kota Singkawang," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang berharap kegiatan ini sebagai ajang promosi produk-produk kerajinan UKM/IKM kota singkawang serta pembelajaran agar dapat dikenal secara luas baik nasional dan internasional.

"Jadi inilah kesempatan kita untuk mempromosikan produk-produk khas Kota Singkawang seluas-luasnya,” ujarnya.