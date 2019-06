Peringati Tragedi Mandor, Ada Kantor Lembaga Negara Tak Kibarkan Bendera Setengah Tiang

PONTIANAK - Masih ada perkantoran yang berada di wilayah kota Pontianak yang tak kibarkan bendera setengah tiang untuk memperingati Hari Berkabung Daerah terkait tragedi Mandor pada Jumat (28/6/2019)

Pantauan Tribun Pontianak di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman kota Pontianak ada satu kantor Partai Politik, Bank Swasta dan kantor lembaga negara di Jalan Letjend S Parman kota Pontianak yang masih kibarkan bendera merah putih tak setengah tiang.

Padahal Gubernur Kalbar ‎H Sutarmidji telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh masyarakat, Lembaga Pendidikan, perkantoran pemerintahan, BUMN dan swasta untuk memperingati hari berkabung daerah pada Jumat (28/6/2019)

Dalam surat edaran bernomor: 460/736/DS/VI/2019 yang di keluarkan pada tanggal 19 Juni 2019 kepada Walikota/Bupati se Kalbar, Pimpinan Instansi vertikal Prov Kalbar dan Pimpinan OPD, BUMN/BUMD Prov Kalbar yang berisikan untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang selama satu hari penuh dari pukul06.00-18.00 WIB.

Pengibaran bendera merah putih setengah tiang ‎untuk memperingati tragedi di Mandor yang telah di tetapkan dalam intruksi Gubernur Kalbar No 1 Tahun 2006 serta berdasarkan Perda No 5 tahun 2007 dan Pergub Kalbar No 60 tahun 2013 sebagai hari berkabung daerah Kalbar setiap tanggal 28 Juni

Dalam edaran Gubernur Kalbar tersebut di sebutkan untuk menghormati dan memberikan penghargaan terhadap pengorban serta melestarikan nilai-nilai perjuangan para tokoh dan Rakyat Kalbar pada masa pendudukan Fasisme Jepang‎.