Jadwal Liga 1 Indonesia-Head to Head Persipura Jayapura Vs Semen Padang, Mutiara Hitam yang Terluka

LIGA 1 - Persipura Jayapura menghadapi Semen Padang dalam laga perdana Pekan 6 Liga 1 Indonesia, Jumat (28/6/2019).

Pertandingan ini digelar di Stadion Mandala, Jayapura, pada pukul 13.30 WIB.

Tim Mutiara Hitam kini sedang terluka pasca meraih hasil negatif dari empat pertandingan terakhir.

Persipura belum meraih satu pun kemenangan, dua kekalahan dan dua seri merupakan hasil yang diraih tim ini.

Kini, Boaz Solossa menghuni peringkat ke 16 dengan meraih 2 poin.

Sama halnya dengan tuan rumah, tim tamu juga belum meraih hasil yang positif.

Sama-sama baru mengantongi 2 poin, Semen Padang duduk di peringkat 17 atau zona degradasi.

Selaku tuan rumah, Persipura lebih diunggulkan bisa meraih poin maksimal.

Namun dari lima pertandingan, kedua tim mampu berbagi kemenangan, berikut datanya

04.09.17 L1 Persipura Jayapura Vs Semen Padang 3 : 0

28.04.17 L1 Semen Padang Vs Persipura Jayapura 1 : 0

17.09.16 L1 Persipura Jayapura Vs Semen Padang 2 : 0

14.05.16 L1 Semen Padang Vs Persipura Jayapura 2 : 0

19.06.11 L1 Persipura Jayapura Vs Semen Padang 1 : 1

Lima pertandingan terakhir Persipura Jayapura

23.06.19 L1 TIRA Persikabo Vs Persipura Jayapura 2 : 1

31.05.19 L1 Persipura Jayapura Vs PSS Sleman 1 : 1

22.05.19 L1 Persela Lamongan Vs Persipura Jayapura 2 : 2

18.05.19 L1 Persib Bandung Vs Persipura Jayapura 3 : 0

16.03.19 PRE Persipura Jayapura Vs Kalteng Putra 1 : 3

Lima pertandingan terakhir Semen Padang

21.06.19 L1 Semen Padang Vs Badak Lampung 1 : 2

29.05.19 L1 Semen Padang Vs Persib Bandung 0 : 0

25.05.19 L1 PSS Sleman Vs Semen Padang 1 : 1

20.05.19 L1 PSM Makassar Vs Semen Padang 1 : 0

14.03.19 PRE Semen Padang Vs Mitra Kukar 2 : 0