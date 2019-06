Jadwal Final UEFA U21-Jerman Vs Spanyol, Espana Diperkuat Pemain Madrid Vs Panser Dortmund

UEFA U21 - Jerman akan menghadapi Spanyol pada partai puncak turnamen UEFA U21 ITALIA pada Senin (1/7/2019) pada pukul 01.45 WIB.

Kedua tim nasional berhasil mencapai Final UEFA U21 setelah tampil memukau sepanjang turnamen dari mulai penyisihan grup.

Kedua negara berhasil menjadi juara grup, Spanyol di Grup A dan Jerman juara Grup B.

Turnamen ini diikuti oleh 12 negara Eropa dan diperkuat oleh pemain muda yang sedang on fire di kompetisi elit.

Spanyol U21 diperkuat pemain Real Madrid dan klub La Liga lainnya.

Sedangkan Jerman U21 lebih banyak diperkuat pemain yang cenderung belum dikenal di liga elit Eropa.

Hanya ada satu nama Mahmoud Dahoud, Gelandang Dortmund yang tampil bersama klubnya.

Gelandang berusia 23 tahun ini menjadi penggerak lini tengah Panser.

Terbukti, Jerman mampu tampil superior menyingkir lawan-lawannya.

Berikut head to head Jerman U21 Vs Spanyol U21

01.07.17 EUR Jerman U21 Vs Spanyol U21 1 : 0

05.03.14 FI Spanyol U21 Vs Jerman U21 2 : 0

10.06.13 EUR Jerman U21 Vs Spanyol U21 0 : 1

16.06.09 EUR Spanyol U21 Vs Jerman U21 0 : 0

Pertandingan terakhir SPANYOL U21

28.06.19 EUR Spanyol U21 Vs Perancis U21 4 : 1

23.06.19 EUR Spanyol U21 Vs Polandia U21 5 : 0

19.06.19 EUR Spanyol U21 Vs Belgia U21 2 : 1

17.06.19 EUR Italia U21 Vs Spanyol U21 3 : 1

26.03.19 FI Spanyol U21 Vs Austria U21 3 : 0

Pertandingan terakhir JERMAN U21

27.06.19 EUR Jerman U21 Vs Romania U21 4 : 2

24.06.19 EUR Austria U21 Vs Jerman U21 1 : 1

21.06.19 EUR Jerman U21 Vs Serbia U21 6 : 1

18.06.19 EUR Jerman U21 Vs Denmark U21 3 : 1

27.03.19 FI Inggris U21 Vs Jerman U21 1 : 2