Maudy Ayunda Keluarkan Singlenya Terbaru Sekaligus Jadi Pemeran Utama dari Film Habibie dan Ainun 3

PONTIANAK - Sosok penyayi cantik Maudy Ayunda baru saja mengeluarkan singlenya terbarunya.

Lagu itu diciptakan olehnya untuk mengisi OST dari film Habibie dan Ainun 3 uang berjudul "Kamu dan Kenangan".

Menjadi soundtrack dari film tersebut, hingga kini akun YouTube Maudy Ayunda sudah dilihat 131 ribu penonton.

Lagu ini juga dirilis pada 24 Juni 2019 lalu. Dilansir dari akun YouTube Maudy Ayunda, lagu Kamu dan Kenangan menjadi bagian dari sebuah lagu ciptaan Melly Goeslaw yang berangkat dari kisah sejati BJ Habibie dan sang istri tercinta Hasri Ainun Besari.

Selain menjadi soundtrack utama dalam film tersebut, Maudy Ayunda juga akan memerankan karakter utama Ainun dalam film tersebut.

“It's an honor diminta untuk menyanyikan original soundtrack dari Habibie Ainun 3. ini pertama kalinya aku menyanyikan Iagu ciptaan teh Melly Goeslaw. Lagunya sendiri. waktu aku pertama kali dengar demonya. udah bisa ngebayangin gimana sedih dan harunya filmnya nanti. Liriknya yang dalam dan lugas. sangat bisa menggambarkan rasa cinta Pak Habibie ke lbu Ainun. it's such a perfect song for the movie,"ujar Maudy.

Berbeda dari genre musik yang biasa Maudy nyanyikan. kali ini Maudy ditantang untuk bisa membawakan Iagu yang bernuansa megah dengan balutan strings yang dibuat apik oleh Anto Hoed.

"Kamu & Kenangan sendiri terinspirasi dari skenario. sebab soundtrack kan memang Iiriknya harus berdasarkan script. ini diambil dari sudut pandang pak Habibie yang kesepian sepanjang hidupnya pasca ditingga lbu Ainun," Ujar Melly Goeslaw sang composer.

