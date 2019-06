Jadwal & Link Live Streaming Semifinal UEFA U21-Head to Head Jerman Vs Romania

Jerman akan menghadapi Romania dalam semifinal UEFA U21 Italia pada Kamis (27/6/2019) pada pukul 23.30 WIB.

Pertandingan dapat disaksikan secara live streaming di link dalam berita ini.

Lima pertandingan terakhir Jerman U21 Vs Romania U21

09.09.14 EUR Jerman U21 Vs Romania U21 8 : 0

20.11.13 EUR Romania U21 Vs Jerman U21 2 : 2

06.09.06 EUR Jerman U21 Vs Romania U21 5 : 1

Lima pertandingan terakhir Jerman U21

24.06.19 EUR Austria U21 Jerman U21 1 : 1

21.06.19 EUR Jerman U21 Serbia U21 6 : 1

18.06.19 EUR Jerman U21 Denmark U21 3 : 1

27.03.19 FI Inggris U21 Jerman U21 1 : 2

22.03.19 FI Jerman U21 Perancis U21 2 : 2

Lima pertandingan terakhir Romania U21

25.06.19 EUR Perancis U21 Romania U21 0 : 0

21.06.19 EUR Inggris U21 Romania U21 2 : 4

18.06.19 EUR Romania U21 Kroasia U21 4 : 1

26.03.19 FI Romania U21 Denmark U21 1 : 0

22.03.19 FI Spanyol U21 Romania U21 1 : 0

Link

Link