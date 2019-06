Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Lowker by Niki Duduki Peringkat Pertama

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

Baca: Tim Gabungan SAR Sintang Lakukan Pencarian Bocah Tenggelam di Sungai Kapuas

Baca: Merasa Didiskriminasi, Warga Mempawah Timur Protes Keras Penerapan Sistem Zonasi

Baca: Pimpin Upacara Peringatan HANI, Ini Penegasan Bupati Sanggau

NO ARTIST - TITLE

1 lowkey - NIKI

2 Sympathy - Vampire Weekend

3 Sorry, I'm Busy - The Harmaleighs

4 Hold Me While You Wait - Lewis Capaldi

5 Bad - James Bay

6 Life Goes On - Beak

7 Assassin - Au/Ra

8 Thriving - Mary J. Blige (feat. NAS)

9 Kita Menari - Nights In Gold

10 Doin’ Time - Lana Del Rey