Live Streaming TVOne Persik Vs Martapura FC Liga 2 2019 Mulai Jam 15.30 dan Prediksi Susunan Pemain

Pertandingan Liga 2 untuk minggu kedua kembali digelar, Rabu (26/6/2019).

Ada tiga laga digelar hari ini, Mitra Kukar Vs PSIM, Persik Vs Martapura dan Persiba Vs Persis.

Laga Persik Kediri Vs Martapura FC akan digelar Rabu (26/6/2019) mulai jam 15.30 WIB.

Rencananya, laga ini akan disiarkan live TVOne dari Stadion Brawijaya, Kediri.

Baik Persik maupun Martapura FC sebelumnya pernah bertemu 2016 lalu.

Dari dua pertemuan, Persik unggul 2-1 atas Martapura FC saat menjadi tuan rumah.

Sementara saat tandang ke markas Martapura FC, Persik kalah telak 4-0.

Dalam laga kali ini, Persik jelas diunggulkan. Tak hanya karena menjadi tuan rumah, Persik juga punya modal permainan yang bagus.

Mereka di laga perdana langsung pesta gol ke gawang PSBS Biak 4-0.

Hasil ini membuat Persik sementara berada di puncak klasemen wilayah Timur.