VIDEO: Live Streaming Chile Vs Uruguay Laga Penentu Grup C Copa America 2019, Prediksi & Line Up

VIDEO: Live Streaming Chile Vs Uruguay Copa America 2019, Prediksi & Line Up! Laga Penentu Grup C

Uruguay Vs Chile akan menjalani laga terakhir di fase Grup C Copa America 2019 di Stadion Maracana, Brazil, Selasa (25/6/2019) pukul 06.00 WIB.

Kedua tim akan saling berebut kemenangan guna meraih posisi puncak di Klasemen Grup C Copa America 2019.

Baik Chile maupun Uruguay sudah dipastikan melaju ke babak Perempat Final Copa America 2019.

Chile lolos ke babak Perempat Final usai meraih dua kemenangan dalam dua laga, yakni menang atas Jepang 4-0 dan menaklukkan Ekuador dengan skor 2-1.

Pun dengan Uruguay, meraih satu kali kemenangan dan satu kali imbang membuat Luis Suarez dan kawan-kawan memastikan satu tempat di babak Perempat Final.

Namun pertemuan kedua kesebelasan dipastikan akan tetap menarik dan tersaji dengan intensitas tinggi.

Pasalnya, bukan hanya memperebutkan posisi puncak klasemen Grup C, tapi gengsi sebagai calon peraih gelar juara Copa America juga menjadi penyebab.

Chile adalah juara bertahan Copa America dalam dua edisi terakhir pada 2015 dan 2016.

Sementara Uruguay adalah peraih gelar juara Copa America terbanyak dengan 15 gelar.