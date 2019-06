Krisdayanti Blak-blakan Soal Operasi Plastiknya di Luar Negeri, Bayar Dokternya Saja Pakai Per Jam!

Krisdayanti, salah satu penyanyi senior yang disebut sebagai 'Diva' di Indonesia ini kerap mencuri perhatian.

Tak hanya karena suara merdunya, kehidupan pribadi Krisdayanti pun jadi sorotan publik.

Salah satunya tentang penampilannya.

Melansir Nakita.id, Krisdayanti sempat dikomentari tentang warna kulitnya saat berlatih bersama putrinya, Amora Lemos.

Warganet menyebut jika kulitnya tampak lebih hitam, walau ada pula netizen yang membela jika Krisdayanti memiliki kulit sawo matang.

Selain itu, mungkin sudah tak asing lagi mendengar kabar jika Krisdayanti melakukan operasi plastik.

Ia pun blak-blakan mengakui jika dirinya memang melakukan prosedur kecantikan yang mungkin dipandang negatif, yakni operasi plastik.



Melansir Nova.id, adik Yuni Shara ini pernah melakukan operasi implan payudara dan sedot lemak.



Tak hanya itu, untuk memiliki bentuk wajah yang lebih sempurna, Krisdayanti melakukan suntik vitamin C, plasenta, dan botox.



Krisdayanti pun mengaku melakukan operasi plastik untuk keperluannya sebagai seorang artis.

"Apalagi sebagai seorang public figure, kita memang perlu untuk upgrade," ujar Krisdayanti, dilansir YouTube Trans TV Official (20/6/2019).



Tak sembarangan memilih dokter, Krisdayanti menuturkan jika operasi plastiknya dilakukan di Singapura, dengan bantuan dokter-dokter terkualifikasi.



Bahkan ia mengungkapkan jika dokter yang menanganinya dibayar per jam dengan harga fantastis.



"Karena memang di Singapura, dokter anastesinya aja mahal, 2 ribu dolar. Sama OKA atau operasinya itu biayanya per jam," ungkap Krisdayanti blak-blakan.

Saat ditanya Jessica Iskandar dalam acara Ngopi Dara, Krisdayanti lantas mengungkapkan alasannya berani dan yakin melakukan operasi plastik.



"Waktu itu berpikirnya untuk menyenangkan diri sendiri dan suami, terus juga satu hal yang paling mudah, kita nggak menganggu orang lain," bebernya.



Meski saat ini masih menuai pro dan kontra di masyarakat, Krisdayanti menganggap operasi plastik adalah upayanya untuk membahagiakan diri sendiri.