Wonho MONSTA X Absen Konser di Malaysia, Penyebabnya Bikin Penggemar Sedih

Konser boyband asal Korea Selatan yang tengah naik daun, MONSTA X awalnya di



Starship Entertainment telah mengumumkan bahwa Wonho MONSTA X tidak akan dapat tampil di leg tur dunia grup Malaysia.

Namun, ia telah membuat keputusan untuk tetap berada di Malaysia untuk menyambut penggemar yang telah menunggu konser boyband yang terdiri dari Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Jooheon dan I.M.

Baca: Deretan Idol K-Pop yang Mengcover Sountrack Lagu Film Aladdin, Bikin Kamu Speechless

Baca: BTS, BLACKPINK & TWICE Pertahankan Posisi Teratas, Ini Deretan Grup Idol K-Pop Terpopuler Juni Ini!

Baca: Inilah 8 Idola K-Pop yang Tampil Memikat dengan Rambut Biru Mereka

Pada 22 Juni, agensi memposting pemberitahuan tentang masalah ini dan pernyataan mereka sebagai berikut:

"Halo, ini adalah Starship Entertainment.

Pertama, kami ingin meminta maaf kepada semua penggemar karena anggota MONSTA X Wonho tidak akan dapat tampil di konser "Tur Dunia 2019 MONSTA X‘ We Are Here "di Kuala Lumpur.

Pada 21 Juni, MONSTA X terbang ke Malaysia untuk tur dunia mereka dan ketika mereka tiba di bandara di sana, Wonho tidak dapat memasuki negara itu karena ia tidak dapat menemukan paspornya. Wonho kemudian kembali ke Korea, mengeluarkan paspor darurat, dan mencoba mengejar penerbangan tercepat kembali ke Malaysia sehingga ia dapat tampil di konser, tetapi kami sampai pada kesimpulan bahwa akan sulit baginya untuk berpartisipasi dalam konser dan acara yang akan mengikuti konser. Namun, agensi kami dan Wonho sepakat bahwa meskipun ia tidak akan dapat berpartisipasi dalam konser, Wonho masih akan kembali ke Malaysia untuk semua penggemar yang telah menunggunya, dan ia sedang menunggu untuk terbang keluar.

Kami dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi semua penggemar yang telah mengantisipasi dan menunggu acara ini. Kami akan memastikan sesuatu seperti ini tidak terjadi lagi di konser tur dunia mendatang.

Terima kasih," tulisnya

Bagaimana menurutmu Monbebe?

Kendati demikian sejumlah penggemar tetap memberikan dukungan kepadanya. Bahkan tagar #WeLoveYouWonho sempat menjadi trending topic di Twitter.Terlebih sejumlah rekaman yang menunjukkan bagaimana Wonho 'terdampar' di Bandara lantaran persoalan paspornya mengundang simpati dari penggemar.



WonhoeTokkii Saya bias Wonho. Saya suka Wonho dengan seluruh hidup saya. Tapi AKU TIDAK AKAN menjual tiketku hanya karena dia tidak hadir. Wonho akan kecewa mengetahui orang-orang tidak hadir karena dia. Dia akan lebih menyalahkan dirinya sendiri. Jadi tolong dukung yang lainnya

@dnnldf Wonho seperti anak hilang, hatiku sakit aku tidak benar-benar tahu apa yang terjadi tetapi berharap semuanya baik-baik saja dan masalah paspornya dapat diselesaikan ...