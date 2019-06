LIGA 2 2019 - Sedang Berlangsung LIVE Persiba Vs PSIM Jogja, Bisa Cek Via Live Score Persiba Vs PSIM

LIGA 2 - Turnamen sepakbola kasta kedua di Indonesia, Liga 2 2019 kembali bergulir mulai Sabtu (22/06/2019).

Liga 2 2019 menjadi musim ketiga dari Liga 2 dengan nama saat ini dan musim ke-10 dengan struktur liga saat ini.

Laga Persiba Vs PSIM Jogja menjadi satu diantara laga yang tersaji dalam pekan perdana Liga 2 2019.

Persiba akan menjamu PSIM Jogja di Stadion Batakan, Sabtu (22/06/2019) pukul 18.30 WIB.

Berdasarkan catatan statistik pertemuan kedua klub, PSIM Jogja unggul dari Persiba Balikpapan.

PSIM Jogja menang dalam dua pertemuannya menghadapi Persiba Balikpapan.

Di kompetisi Liga 2 tanggal 15 September 2018, Persiba Balikpapan kalah dari PSIM Yogyakarta 1-2.

Sebelumnya pada pertemuan pertama tanggal 15 Mei 2018, PSIM Jogja menang 2-1 dari Persiba Balikpapan.

Pelatih PSIM Yogyakarta, Vladimir Vujovic menegaskan partai perdana Liga 2 2019 sangat penting bagi tim berjuluk Laskar Mataram.