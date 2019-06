Jadwal Liga 1 Indonesia-Big Match Bali United Vs PSIS Semarang & Persela Vs Persija Jakarta

Jadwal Lengkap Liga 1 2019 Pekan ke-4 - Madura United Vs PSS, Persib Bandung Vs Arema FC Ditunda

LIGA 1 INDONESIA - Sejumlah tim elit akan bertandingan dalam pertandingan pekan ke-5 Liga 1 Indonesia pada Sabtu (22/6/2019) sore ini.

Satu pertandingan berlabel Big Match akan mempertemukan peringkat kedua Liga 1 Bali United melawan PSIS Semarang.

Pertandingan Bali United Vs PSIS Semarang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Indosiar akan menayangkan secara langsung laga seru ini pada pukul 15.30 WIB.

Saat bersamaan, laga tak kalah seru pertandingan terjadi antara dua tim elit pulau Kalimantan yakni PS Barito Putera Vs Kalteng Putra.

Pertandingan akan digelar di Stadion 17 Mei, Kota Banjarmasin, Banjarmasin, Kalsel.

Pertandingan ketiga mempertemukan antara Persela Lamongan Vs Persija Jakarta.

Laga ini menjadi pertandingan perdana pelatih baru Persija Jakarta, Julio yang menggantikan Ivan Kolev pasca mengundurkan diri.

Persija Jakarta dibawah asuhan Ivan Kolev menuai tiga pertandingan tanpa kemenangan.

Sebagai juara bertahan Liga 1 Indonesia, tentu capaian itu mengecewakan dan muncul desakan agar Ivan Kolev keluar dari Persija.

Berikut jadwal tiga pertandingan Liga 1 Pekan 5

22.06. 15:30 Bali United Vs PSIS Semarang



22.06. 15:30 PS Barito Putera Vs Kalteng Putra



22.06. 18:30 Persela Lamongan Vs Persija Jakarta

