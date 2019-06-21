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Daftar Pemenang Astra Honda Technical Skill Contest Regional Kalbar 2019
Berikut ini daftar para Pemenang Astra Honda Technical Skill Contest Regional Kalimantan Barat 2019.
TRIBUN PONTIANAK/ MIA MONICA
Pemenang Astra Honda Technical Skill Contest Regional Kalimantan Barat 2019.
Daftar Pemenang Astra Honda Technical Skill Contest Regional Kalbar 2019
PONTIANAK - Berikut ini daftar para Pemenang Astra Honda Technical Skill Contest Regional Kalimantan Barat 2019.
Kategori Mekanik :
1. Ridwan
AHASS Bintang Motor Pontianak
2. Khairul Kabri
AHASS Rizky Motor Sambas
3. Suherman
AHASS Astra Motor Imam Bonjol
Baca: Astra Honda Gelar Ajang Bergengsi Technical Skill Contest 2019
Kategori Service Advisor :
1. Mohamad Rivaii
AHASS Daya Motor Sekadau
2. Tino
AHASS Astra Motor Singkawang
Baca: Sat Lantas Polres Landak Gandeng Astra Honda Motor Kalbar Gelar Giat Safety Riding
3. Stevanus Prasasto Eko Wahyudi
AHASS Tri Mandiri Sejati Pontianak
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Penulis : Mia Monica
Tags
Astra Honda
Astra Honda Technical Skill Contest
PT Astra Honda Motor
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Editor: Dian Lestari
Sumber: Tribun Pontianak