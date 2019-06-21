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Daftar  Pemenang Astra Honda Technical Skill Contest Regional Kalbar 2019  

Berikut ini daftar para Pemenang Astra Honda Technical Skill Contest Regional Kalimantan Barat 2019.

Daftar  Pemenang Astra Honda Technical Skill Contest Regional Kalbar 2019  
TRIBUN PONTIANAK/ MIA MONICA
Pemenang Astra Honda Technical Skill Contest Regional Kalimantan Barat 2019.     

Daftar  Pemenang Astra Honda Technical Skill Contest Regional Kalbar 2019

PONTIANAK - Berikut ini daftar para Pemenang Astra Honda Technical Skill Contest Regional Kalimantan Barat 2019.

Kategori Mekanik :

1.     Ridwan

AHASS Bintang Motor Pontianak

2.     Khairul Kabri

AHASS Rizky Motor Sambas

3.     Suherman

AHASS Astra Motor Imam Bonjol

Baca: Astra Honda Gelar Ajang Bergengsi Technical Skill Contest 2019

Kategori Service Advisor :

1.     Mohamad Rivaii

AHASS Daya Motor Sekadau

2.     Tino

AHASS Astra Motor Singkawang

Baca: Sat Lantas Polres Landak Gandeng Astra Honda Motor Kalbar Gelar Giat Safety Riding

3.     Stevanus Prasasto Eko Wahyudi

AHASS Tri Mandiri Sejati Pontianak

(*)

Penulis : Mia Monica

 

Tags
Astra Honda
Astra Honda Technical Skill Contest
PT Astra Honda Motor
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Editor: Dian Lestari
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