Taylor Swift Gandeng Sejumlah Artis Dalam Video Klip Single Terbarunya

KEHEBOHAN tampak dalam video klip Taylor Swift yang terbaru dengan judul You Need To Calm Down.

Terlihat di akun resmi Youtube Taylor Swift bahwa ia banyak menggandeng para artis ternama lainnya. Seperti

Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Laverne Cox, Dexter Mayfield, Ciara, RuPaul, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Billy Porter, dan Adam Lambert.

Single terbarunya itupun baru saja dirilis pada 17 Juni 2019 lalu.

Dalam video klipnya, yang begitu menghebohkan ialah kemunculan Katy Perry di akhir-akhir videonya.

Diketahui bahwa Taylor Swift dan Katty Perry pernah berseteru cukup lama.

penampilan keduanya juga terlihat berbeda. Mereka menggunakan kostum makanan siap saji. Taylor Swift mengenakan

kostum kentang goreng sedangkan Katty Perry mengenakan kostum Burger.

Dalam videonya mereka juga tampak saling berpelukan, dan menampilkan kebahagiaan, seperti dilansir dari laman instagram Taylor Swift @taylorswift.