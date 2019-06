Dalam rangka HUT Polri ke 73, Polres Sekadau melalaui Sat Intelkam Polres Sekadau melaksanakan SKCK On The Spot dan SKCK Night Season, 20-21 April 2019

Sat Intelkam Polres Sekadau Gelar SKCK On The Spot dan SKCK Night Season



SEKADAU - Dalam rangka HUT Polri ke 73, Polres Sekadau menggelar berbagai kegiatan di wilayah hukum polres Sekadau. Satu diantaranya kegiatan terobosan yang dilaksanakan oleh Sat Intelkam Polres Sekadau.

Kegiatan tersebut berupa SKCK On The Spot dan SKCK Night Season yang dilaksanakan selama dua hari, 20-21 Juni.

"Kegiatan ini terobosan dari kami untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus SKCK, karena itu dilaksanakan secara on the spot agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Polres. Dimana kami langsung mendatangi masyarakat ke spot tertentu, untuk SKCK On The Spot kami laksanakan di Pos Stegher Pasar Flamboyan dan untuk SKCK Night Season kami lakukan di cafe zaniza, pasar baru," ujar Kasat Intelkam Polres Sekadau, Iptu Albert Yusuf Iskandar, S.H, Kamis (20/6).

Selain itu pihaknya juga memberikan edukasi kepada masyarakat dengan membagikan brosur yang berisikan syarat-syarat pembuatan SKCK.

"Jadi brosur ini juga untuk memudahkan masyarakat sehingga mereka sudah bisa segera menyiapkan persyaratan untuk SKCK, ketika ke tempat pelayanan," katanya.

Diakui pula oleh kasat, pembuatan SKCK saat ini lebih mudah, dan di kegiatan kali ini diakuinya pembuatan juga sudah cukup cepat.

"Untuk proses pembuatannya tidak lama, jika memang syaratnya sudah terpenuhi semua, kurang lebih 10 menit SKCK sudah dapat diterima oleh masyarakat yang mengajukan. Pembuatannya juga lebih mudah karena sudah berbasis online, dan persyaratan lebih mudah," tuturnya.

Menurut Kasat, kegiatan ini merupakan kebijakan dari kapolres dalam rangka HUT Bhayangkara ke 73 yang bertema Dengan Semangat Promoter Pengabdian Polri Untuk Masyarakat Bangsa dan Negara.

"Ini juga merupakan kebijakan Kapolres Sekasau, AKBP Anggon Salazar Tarmizi, S. I.K, dimana setiap satuan harus memiliki terobosan kreatif, maka Sat Intelkam dalam hal ini melaksanakan program unggulan SKCK On The Spot dan SKCK Night Season," pungkasnya.