Link Live Streaming MSC MLBB Southeast Asia, ONIC (Indonesia) VS Burmese Ghouls (Myanmar)

Link Live Streaming MSC MKBB Southeast Asia, ONIC (Indonesia) VS Burmese Ghouls (Myammar)

Ini adalah hari kedua Group Stage MSC di mana tim di Group C dan D akan bermain.

Group C:

[1000-1130] Team Resolution (MM) vs Louvre Esports (ID)

[1130-1300] Louvre Esports (ID) vs Diversity Helheim (KH)

[1300-1430] Team Resolution (MM) vs Diversity Helheim (KH)

Group D:

[1430-1600] Onic Esports (ID) vs Burmese Ghouls (MM)

[1600-1730] Burmese Ghouls (MM) vs WAWA Gaming (LA)

[1730-1900] Onic Esports (ID) vs WAWA Gaming (LA)

[After 1900] Live draw for Play-ins and Playoffs bracket.

Saksikan Live Stream ini dan Anda dapat mengklik kotak hadiah Facebook untuk memenangkan hadiahnya!

Game Mobile Legends

Group Stage 19 -20 Juni

21-23 Juni 2019 di Smart Araneta Coliseum

