33 Atlet Taekwondo Tampil di Ajang Popda Kalbar

PONTIANAK - Sebanyak 33 atlet taekwondo dari berbagai Kabupaten dan kota mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kalbar yang dimulai sejak 18-20 Juli.

Koordinator Cabor taekwondo Bayu Mingga Saputra, yang juga Sekum Taekwondo Indonesia (TI) Kalimantan Barat mengatakan ada 4 kelas yang dipertandingkan di antaranya kelas junior under 59 kg putri , kelas junior under 59 kg putri dan junior under 78 kg putra dan junior under 55 kg putra.

Para atlet dari kontingen Ketapang, Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Kubu Raya, Sambas, Pontianak dan Singkawang Ketapang.

"Selebihnya absen alasannya karena ketersediaan atletnya. Karena Popda syaratnya pelajar dan duduk kelas 2 SMA,"ujarnya

Mereka yang meraih juara Pengprov rencananya akan melakukan pemusatan latihan daerah dimana atlet juara 1 dan 2 untuk kemudian diambil yang terbaik untuk selanjutnya diberangkatkan ke Popnas di Papua.