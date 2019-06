VIDEO: Live Streaming Colombia Vs Qatar | Line-up, Falcao dan James Rodriguez Show Copa America 2019

VIDEO: Live Streaming Colombia Vs Qatar | Line-up, Falcao dan James Rodriguez Show di Copa America 2019

COPA AMERICA - Kolombia menghadapi tim undangan dari Asia, Qatar pada matchday kedua fase Grup B Copa America 2019, di Estadio do Morumbi/Cicero Pompeu de Toledo, Brazil, Kamis (20/6/2019) mulai pukul 04.30 pagi WIB.

Pertandingan ini wasit asal Venezuela, Alexis Herrera.

Dalam sejarahnya, kedua tim belum pernah bertemu dalam pertandingan resmi.

Hanya saja di laga perdana baik Kolombia dan Qatar meraih hasil cukup positif.

Baca: VIDEO: Live Streaming Argentina Vs Paraguay | Line-up, Aguero dan Messi Tumpuan di Copa America 2019

Baca: Jadwal Copa America 2019-Argentina Vs Paraguay, Matikan Messi, Tim Tango Tak Bisa Berbuat Apa-apa

Kolombia mengalahkan Argentina 2-0.

Sedangkan Qatar mampu menahan imbang Paraguay 2-2.

Kolombia diprediksi memenangi laga ini, apalagi mereka memiliki dua pemain top dunia Radamel Falcao dan James Rodriguez.

Saksikan dan ketahui skor langsung pertandingan KOLOMBIA Vs QATAR via link yang kami cantumkan setelah prediksi line up.

Prediksi line-ups KOLOMBIA Vs QATAR: