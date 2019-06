Tujuan Ekspor Kalbar April 2019 di Dominasi Negara Asia

PONTIANAK -Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar, Pitono mengungkapkan perkembangan Ekspor dan Impor Kalbar, April 2019.

Pitono menyebutkan Tiongkok, Malaysia, dan India merupakan tiga negara tujuan ekspor Kalbar terbesar pada April 2019, masing-masing mencapai nilai ekspor US $ 40,25 juta, US $ 37,90 juta dan us $ 13,16 juta dengan kontribusi US $ 91,31 juta atau 86,66 persen.

“Bila dibandingkan Bulan Maret 2019, Ekspor Kalbar ke negara Tiongkok dan Malaysia naik masing-masing sebesar 16,70 persen dan 68,44 persen, sedangkan ekspor ke negara India meningkat sebesar 8,29 persen. Ekspor Kalimantan Barat ke-sembilan negara tujuan utama pada April 2019 naik naik 32,70 persen dibandingkan bulan Maret 2019, yaitu dari US $ 78,49 juta menjadi uS $ 104,16 juta,” terang Pitono.

Dikatakannya, tujuan ekspor Kalbar, April 2019 masih didominasi negara Asia yaitu dengan kontribusi 97,06 persen, sedangka kontribusi nilai ekspor ke negara tujuan utama lainnya (Finlandia, Argentina, dan Amerika Serikat) sebesar 1,80 persen dan 1,14 persen ke negara tujuan lainnya.(Mia Monica)