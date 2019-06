Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Assassin by Au/Ra Masuki Peringkat Pertama

PONTIANAK- Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

NO ARTIST - TITLE

1 Assassin- Au/Ra

2 Eagle Birds - The Black Keys

3 Better By Myself - Hey Violet

4 Late Night Feelings - Mark Ronson (feat. Lykke Li)

5 lowkey - NIKI

6 I Rise - Madonna

7 Stay With Me - Hatchie

8 Sympathy - Vampire Weekend

9 Sorry, I'm Busy - The Harmaleighs

10 Hold Me While You Wait - Lewis Capaldi

Chart Worthy #1 : Taylor Swift - You Need to Calm Down

Chart Worthy #2 : Bat For Lashes - Kids In The Dark



