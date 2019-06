Deretan Foto Kemesraan Nadine Chandrawinata & Dimas Anggara di Bawah Laut

Wanita cantik Nadine Chandrawinata selalu tampil update dengan pemandangan alam yang luar biasa.

Ia yang pernah melakoni acara My Trip My Adventrue bersama Hamish Daud hingga kini masih suka Traveling.

Bersama Dimas Anggara, Nadine kerap menggunggah foto-foto eksotis yang berhasil memukau banyak orang.

Tidak hanya itu, Nadine juga sangat menyukai biota dalam laut.

Dalam akun instagramnya, mereka kerap unggah keindahan-keindahan alam bawah laut yang kece banget.

Dilansir dari instagram Nadine Chandrawinata, inilah deretan kemesraan Nadine Chandrawinata & Dimas Anggara di Bawah Laut:

#1

It’s just too beautiful, Portugese Man of war: Physalia physalis‚Ā£, Tulis Nadine dalam akun instagramnya, keren bukan?

Tapi hati-hati loh ya, jangan sampai kamu merusak apalagi jika tidak tahu itu berbahaya atau tidak.