Berikut Jadwal Semifinal Voli Pasir Popda Kalbar Hari Ini, Seru

PONTIANAK - Cabang olahraga Voli Pasir Popda Kalimantam Barat memasuki babak eliminasi, yang dipertandingkan, Rabu (19/6/2019).

Cabor voli pasir hanya mempertandingkan nomor putra.

Sebanyak delapan tim pada hari sebelumnya memastikan melaju kebabak eliminasi.

Berikut jadwalnya :

Baca: Warung Cap Chai Lussy, Rekomendasi Makan Siang Anda Jika di Kota Sanggau

Baca: Daftar Kelurahan/Desa dan Sekolah di Zona 1 Kecamatan Mempawah Hilir

1. Kayong Utara vs Sekadau

2. Pontianak vs Kapuas Hulu

3. Sintang vs Landak

4. Ketapang vs Sanggau.

Pertandingan dilangsungkan di lapangan voli pasir PBVSI Kalbar Jalan M Sohor.



--

You received this message because you are subscribed to t