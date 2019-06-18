Copa America 2019

VIDEO: Live Streaming Bolivia Vs Peru | Aksi Guerrero, Farfan, Christian Cueva di Copa America 2019

Ricardo Gareca, pelatih Peru diprediksi bakal menurunkan trisula mereka, Jose Paolo Guerrero, Jefferson Farfan dan Christian Cueva.

VIDEO: Live Streaming Bolivia Vs Peru | Aksi Guerrero, Farfan, Christian Cueva di Copa America 2019

COPA AMERICA - Bolivia dan Peru sama-sama memburu poin penuh untuk menjaga peluang lolos babak knock-out Copa America 2019 Brazil.

Keduanya pun bentrok pada laga matchday kedua Grup A Copa America, di Estadio do Maracana Brazil, Rabu (19/6/2019) pagi WIB.

Di matchday pertama, Bolivia kalah 0-3 atas tuan rumah Brazil.

Sedangkan Peru bermain imbang tanpa gol menghadapi Venezuela.

Dari hasil tersebut, Bolivia menghuni dasar klasemen sementara Grup A.

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Peru dan Venezuela yang sama-sama memetik satu poin menempati posisi runner up.

Bolivia Vs Peru pun dinilai sangat krusial bagi kedua tim.

Ricardo Gareca, pelatih Peru diprediksi bakal menurunkan trisula mereka, Jose Paolo Guerrero, Jefferson Farfan dan Christian Cueva.

Sedangkan Eduardo Villegas bakal menurunkan trisula Bolivia, Raul Castro, Fernando Saucedo dan Marcelo Moreno.

Laga krusial ini dipimpin wasit asal Ekuador, Roddy Zambrano.

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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