Copa America 2019

HASIL Copa America | Cuplikan Jepang Kebobolan 4 Gol, Klasemen Terkini, Hasil, Jadwal dan Top Skor

HASIL Copa America | Cuplikan Jepang Kebobolan 4 Gol, Klasemen Terkini, Hasil, Jadwal dan Top Skor

HASIL Copa America | Cuplikan Jepang Kebobolan 4 Gol, Klasemen Terkini, Hasil, Jadwal dan Top Skor
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Marlen Sitinjak
HASIL Copa America | Cuplikan Jepang Kebobolan 4 Gol, Klasemen Terkini, Hasil, Jadwal dan Top Skor. 

HASIL Copa America | Cuplikan Jepang Kebobolan 4 Gol, Klasemen Terkini, Hasil, Jadwal dan Top Skor

COPA AMERICA - Laga Grup C antara Chile kontra Jepang mengakhiri matchday pertama fase grup Copa America 2019, Selasa (18/6/2019) pagi WIB.

Dalam laga ini Chile menghajar tim undagan Jepang dengan skor telak 4-0 masing-masing dua gol dari Eduardo Vargas, satu gol dari Alexis Sanchez dan Erick Pulgar.

Hasil ini pun membawa Chile meraih poin sama denga Uruguay yakni tiga.

Bagi Jepang, kekalahan ini bakal mempersulit tim untuk menciptakan sejarah lolos babak knock out.

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Berikut Hasil Lengkap Matchday I Fase Grup Copa America 2019:

* Jepang Vs Chile (0 : 4)

* Uruguay Vs Ekuador (4 : 0)

* Paraguay Vs Qatar (2 : 2)

* Argentina Vs Kolombia (0 : 2)

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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