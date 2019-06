Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH saat menghadiri acara kegiatan 31st session of the MAB ICC Paris 2019, di Perancis.

Bupati Kapuas Hulu Hadiri 31st session of the MAB ICC Paris 2019

KAPUAS HULU - Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Kapuas Hulu Abang Sudarmo menyatakan, kalau saat ini Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH masih berada diluar Negeri, untuk menghadiri sejumlah kegiatan.

"Dimana kegiatan tersebut yaitu 31st session of the MAB ICC Paris 2019, berlangsung dari tanggal 17-21 Juni tahun 2019. Sedangkan dari tanggal 21-28 Juni 2019 juga menghadiri kegiatan studi tur ke biosphere reserves (Vosges du Nord/Pfälzerwald and Röhn) di Perancis dan Jerman," ujarnya kepada wartawan, Selasa (18/6/2019).

Baca: Jelang Putusan MK, Kapolsek Pontianak Timur Imbau Warga Tenang dan Tak Terprovokasi

Baca: TERPOPULER- Mahasiswi UNS Asal Kalbar Tewas, Sindikat Narkotika Jalur Laut, hingga Ibukota Indonesia

Baca: Live Streaming KompasTV Sidang Kedua Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Cek Juga di TVOne

Sudarmo menjelaskan, dalam kegiatan tersebut Bupati Kapuas Hulu diundang oleh German Development Cooperation Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) atau GIZ. "Dalam kegiatan tersebut, juga dihadiri sejumlah Kepala Daerah yang ada di Indonesia, dan beberapa negara," ucapnya.

Pertemuan ini mengagendakan beberapa hal penting, seperti ancaman dunia terhadap sumberdaya dan keberlangsungan di dunia. Serta membahas rekomendasi riset di tiap negara, serta membahas penyusunan proposal kerjasama regional dan internasional.