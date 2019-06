10 Daftar Buku Best Seller Di Gramedia Pontianak

PONTIANAK - Bagi kalian pencandu buku pasti sudah tahu buku apa saja yang sedang best seller saat ini khususnya di Pontianak, Kalbar.



Nah, dalam bulan ini buku best seller apa saja nih yang sudah kalian baca?



Namun bagi kalian yang ingin membaca buku, tapi masih binggung mencari buku best seller. Berikut Tribun akan sajikan 10 daftar buku best seller berdasarkan informasi yang diperoleh dari Suvervisor Gramedia di Ayani Mega Mall Pontianak.

Baca: Robot Pembersih Otomatis dan Speaker Menjadi Barang Baru di Gramedia Pontianak

1. Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat, karya Mark Manson, publisher Gramedia Widiasarana Indonesia



2. Si Nopal And The Perpect Family, karya Pionicon, Publisher Bukune



3. Komet Minor, karya Tere Liye, Publisher Gramedia Pustaka Utama



4. Senja dan Pagi, karya Alffy Rev, Publisher Loveable X Bhumi Anoma



5. Kiat Sukses Mudah dan Praktis Mencapai N5 Edisi Baru, karya Tjhin Thiang Shang, Publisher Gakushodu



6 . Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Su Hyang , Publisher Buana Ilmu Populer



7. Panduan Wajib CAT CPNS 2019/2020, karya Tim Kompas Ilmu, Publisher Tim Kompas Ilmu.

Baca: Nanda: Simulasi SBMPTN Oleh LOOP & Gramedia Sangat Bermanfaat Bagi Siswa

8. Hai, Miko ! 31 - Regular (Bonus Penggaris), karya Eriko Ono, Publisher MNC



9. Mariposa , karya Lulu HF , Publisher Coconut.



10. Al Quran Mushaf Al Busyra A7 Jaket Resleting 7×10, Publisher ziyad. (*)