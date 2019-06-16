Copa America 2019
LIVE STREAMING Venezuela Vs Peru | HASIL, Head to Head, LIVE SCORE Copa America 2019 Jam 02.00 WIB
Venezuela menghadapi Peru pada partai matchday pertama mereka di Grup A Copa America 2019, di Arena do Gremio, Brazil, Minggu (16/06/2019) jam 02.00.
LIVE STREAMING Venezuela Vs Peru | HASIL, Head to Head, LIVE SCORE Copa America 2019 Jam 02.00 WIB
COPA AMERICA - Venezuela menghadapi Peru pada partai matchday pertama mereka di Grup A Copa America 2019, di Arena do Gremio, Brazil, Minggu (16/06/2019) pukul 02.00 WIB.
Laga Peru Vs Venezuela diprediksi berjalan ketat.
Buktinya, skor akhir dua laga pertemuan antara keduanya imbang.
Dua pertemuan itu ketika kedua tim melakoni Pra-Piala Dunia 2018.
Catatan statistik itu semestinya membuat pelatih Venezuela Rafael Dudamel dan pelatih Peru Ricardo Gareca memutar otak mencari kelemahan lawan masing-masing.
Venezuela merupakan tim yang selalu menghadirkan kejutan bagi setiap tim yang dihadapi.
Terlebih, Venezuela punya sosok penjaga gawang tangguh Wuilker Farinez.
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Saat pertandingan uji coba misalnya, timnas Argentina dan Amerika Serikat berhasil dikalahkan oleh Venezuela.
Sementara di kubu Peru, pemain yang harus diwaspadai adalah Jose Paolo Guerrero.
Jadwal Copa America 2019
Copa America 2019
Copa America
Copa Amerika
Venezuela Vs Peru
Peru Vs Venezuela
GameDay
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