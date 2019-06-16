Copa America 2019

LIVE STREAMING Venezuela Vs Peru | HASIL, Head to Head, LIVE SCORE Copa America 2019 Jam 02.00 WIB

Venezuela menghadapi Peru pada partai matchday pertama mereka di Grup A Copa America 2019, di Arena do Gremio, Brazil, Minggu (16/06/2019) jam 02.00.

LIVE STREAMING Venezuela Vs Peru | HASIL, Head to Head, LIVE SCORE Copa America 2019 Jam 02.00 WIB
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Marlen Sitinjak
LIVE STREAMING Venezuela Vs Peru | HASIL, Head to Head, LIVE SCORE Copa America 2019, Minggu (16/6/2019) pukul 02.00 WIB. 

LIVE STREAMING Venezuela Vs Peru | HASIL, Head to Head, LIVE SCORE Copa America 2019 Jam 02.00 WIB

COPA AMERICA -  Venezuela menghadapi Peru pada partai matchday pertama mereka di Grup A Copa America 2019, di Arena do Gremio, Brazil, Minggu (16/06/2019) pukul 02.00 WIB.

Laga Peru Vs Venezuela diprediksi berjalan ketat.

Buktinya, skor akhir dua laga pertemuan antara keduanya imbang. 

Dua pertemuan itu ketika kedua tim melakoni Pra-Piala Dunia 2018. 

Catatan statistik itu semestinya membuat pelatih Venezuela Rafael Dudamel dan pelatih Peru Ricardo Gareca memutar otak mencari kelemahan lawan masing-masing.

Venezuela merupakan tim yang selalu menghadirkan kejutan bagi setiap tim yang dihadapi.

Terlebih, Venezuela punya sosok penjaga gawang tangguh Wuilker Farinez.

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Saat pertandingan uji coba misalnya, timnas Argentina dan Amerika Serikat berhasil dikalahkan oleh Venezuela.

Sementara di kubu Peru, pemain yang harus diwaspadai adalah Jose Paolo Guerrero.

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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