Daftar Program Jenjang S2 di Untan

PONTIANAK - Bagi kalian yang sudah menyelesaikan perkuliah di jenjang Strata 1 (S1), apakah kalian ingin melanjutkan ke jenjang Stara dua (S2) lagi?



Nah, bagi kalian yang ingin melanjutkan jenjang S2 di Kalbar sudah ada kampus yang memiliki program S2 yang bisa kalian ikuti tanpa haris jauh- jauh kuliah ke daerah luar.



Satu diantaranya yakni Kampus Universitas Tanjungpura yang sudah memiliki beberapa program S2. Walaupun belum semua universitas memiliki program jenjang S2, tetapi setiap Fakultas di Universitas Tanjungpura sudah memiliki program S2.

Berdasarakan data oleh Subbag Kesma BAK Untan, Berikut Program Studi dari beberapa fakultas di Untan yang memiliki program kuliah S2 serta akreditasinya.



Fakultas Hukum :

1. Ilmu Hukum, akreditasi A

2. Kenotariatan, akr3ditasi B



Fakultas Ekonomi dan Bisni

1. Ilmu Ekonomi, Akreditasi B

2. Akuntansi, Akreditasi B

3. Manajemen, Akreditasi B



Fakultas Pertanian :

1. Agroteknologi, Akreditasi B

2. Agrobisnis , Akreditasi B



Fakultas Teknik :

1. Teknik Elektro, Akreditasi B

2. Teknik Sipil, Akreditasi C



Fakultas ISIP :

1. Ilmu Politik, Akreditasi B

2. Sosiologi, Akreditasi B

3. Ilmu Administrasi Negara, Akreditasi B

Fakultas KIP :

1. Teknologi Pendidikan,Akreditasi B

2. Pendidikan Ekonomi,Akreditasi B

3. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Akreditasi B

4. Pendidikan Sosiologi, Akreditasi B

5. Administrasi Pendidikan, Akreditasi B

6. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Akreditasi C

7. Pendidikan Matematika, Akreditasi C

8. Pendidikan Bahasa Inggris, Akreditasi C.



Fakultas MIPA :

1. Kimia , Akreditasi C



Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan, Akreditasi B.

