Copa America 2019, Prediksi Line Up Uruguay Vs Ekuador, LIVE Uruguay Vs Ekuador, Target Trofi ke-16?

Copa America 2019 - Uruguay Vs Ekuador menjadi laga pembuka pada babak kualifikasi Grup C Copa America 2019.

Laga Ekuador vs Uruguay berlangsung di Stadion Mineirao de Belo Horizonte, Brazil, Senin (17/06/2019) mulai pukul 05.00 WIB.

Tentunya, pertandingan ini menjadi debut kedua tim di Copa America edisi ke-46 ini.

Uruguay mempunyai ambisi merengkuh gelar juara ke-16. Saat ini, Uruguay sudah meraih 15 trofi sepanjang gelaran Copa America.

Uruguay menjadi pengoleksi juara Copa America terbanyak dengan 15 trofi.

Uruguay hanya unggul satu trofi dari Argentina yang mengoleksi 14 trofi.

15 kali juara Copa America itu diraih Uruguay pada tahun 1915, 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995 dan 2011.

Rasa lapar gol yang tidak terpuaskan dari Luis Suarez dan Edinson Cavani menjadi satu diantara kekuatan utama tim Oscar Washington Tabarez dalam pembukaan Grup C.

Di sisi lain, Fernando Muslera menawarkan keamanan di gawang serta Jose Maria Giménez dan kaptennya Diego Godin bersama-sama menggalang pertahanan kuat.