MotoGP Mandalika NTV akan Digelar 2021, Pemerintah Sedang Promosikan ke Paris

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB) akan bertolak ke Paris untuk mempromosikan ajang MotoGP di sirkuit Mandalika yang dijadwalkan akan digelar tahun 2021.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov NTB Najamuddin Amy mengatakan, Perancis sebagai salah satu negara yang memiliki basis penggemar MotoGP akan menjadi sasaran promosi yang tepat.

Terlebih, ajang balapan MotoGP Mandalika tahun 2021 sudah semakin dekat. "Upaya (promosi) inilah yang juga akan dilakukan saat Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah, hadir dalam agenda The International Coordinating Council Of The Man, And The Biosphere Programme, UNESCO di Paris, 17- 21 Juni 2019," terang Najamuddin dalam keterangan pers, Jumat (14/6/2019).

Najamuddin berharap, penggemar MotoGP dari berbagai belahan dunia akan hadir di Mandalika untuk menyaksikan balapan. "Kehadiran mereka tentunya harus didorong melalui strategi promosi dan sosialiasi yang masif," kata Najamuddin.

Menurutnya, meski telah diumumkan secara resmi oleh pihak penyelenggara, namun Pemerintah Provinsi NTB sebagai tuan rumah turut berupaya mendorong semakin banyaknya pihak yang hadir menyaksikan gelaran MotoGP di Kuta-Mandalika.

"Beberapa aspek penting memang sangat perlu disosialisasikan secara luas kepada publik di Perancis. Terutama, mengenai keindahan lokasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika," sebut Najamuddin.

Sebab, MotoGP Mandalika tidak hanya menyajikan adu kecepatan para pembalap MotoGP saja. Tetapi penonton juga akan disuguhi keindahan alam Kuta-Mandalika dengan deretan pantai yang eksotis.

"Kami ingin mengabarkan kepada publik di Paris, Prancis, bahwa saat ini pariwisata NTB terus berbenah. Dan dalam waktu dekat, kita akan menjadi tuan rumah MotoGP 2021," ujar Najamuddin.

Diharapkan, tamu yang datang menyaksikan gelaran MotoGP sekaligus bisa berlibur dengan berkeliling ke berbagai destinasi wisata di Lombok dan Sumbawa.

Najamuddin menambahkan, ajang balapan MotoGP Mandalika tahun 2021 mendatang akan menjadi MotoGP yang bersejarah. Sebab, ini merupakan gelaran MotoGP pertama di dunia yang menggunakan sirkuit berkonsep jalan raya atau street circuit.

Segala keunikan dan nilai tambah yang dimiliki MotoGP Mandalika tersebut, tentu saja akan sangat disayangkan jika tidak diketahui oleh warga dunia. Sebab, semakin banyak yang mengetahui maka akan semakin banyak tamu yang hadir dalam perhelatan MotoGP.

Kehadiran wisatawan ke NTB tentu akan membawa banyak manfaat dan keuntungan ekonomi bagi warga NTB.



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Digelar 2021, MotoGP Mandalika Dipromosikan di Paris.