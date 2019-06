Copa America 2019: Prediksi Skor Peru Vs Venezuela, Head to Head & LIVE Streaming Peru Vs Venezuela

Copa America 2019 - Peru Vs Venezuela akan berhadapan pada partai kedua Grup A Copa America 2019 di Arena do Gremio, Brazil, Minggu (16/06/2019) pukul 02.00 WIB.

Laga Peru Vs Venezuela diprediksi berjalan ketat.

Buktinya, skor akhir dua laga pertemuan antara keduanya imbang.

Dua pertemuan itu ketika kedua tim melakoni Pra-Piala Dunia 2018.

Catatan statistik itu semestinya membuat pelatih Venezuela Rafael Dudamel dan pelatih Peru Ricardo Gareca memutar otak mencari kelemahan lawan masing-masing.

Venezuela merupakan tim yang selalu menghadirkan kejutan bagi setiap tim yang dihadapi.

Terlebih, Venezuela punya sosok penjaga gawang tangguh Wuilker Farinez.

Saat pertandingan uji coba misalnya, timnas Argentina dan Amerika Serikat berhasil dikalahkan oleh Venezuela.

Sementara di kubu Peru, pemain yang harus diwaspadai adalah Jose Paolo Guerrero.